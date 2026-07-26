Україна вже б'є по російських цілях на понад 3000 км: Зеленський розкрив подальші плани

Президент наголосив, що українські дрони можуть досягати цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях.

Україна здатна уражати ворожі цілі на відстані більш ніж 3 тисячі кілометрів, і зараз триває нарощування спроможностей діяти на більші дистанції. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами наради щодо дипстрайків.

За його словами, "план українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами".

"Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу", - зазначив президент.

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Він наголосив: Україна довела, що її дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях.

"Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики", - зазначив Зеленський.

Українські удари по РФ

Як повідомляв раніше УНІАН,

Він підкреслив, що на нараді було погоджено продовження наших операцій та оновлено перелік пріоритетних цілей – "у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну".

"Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в "рідну гавань"", - сказав президент.

Як додав Зеленський, Україна надала всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, "щоб завершити війну достойним миром".

"Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії", - підсумував він.

Українські далекобійні удари

Як повідомляв раніше УНІАН, австрійський полковник Маркус Райснер оцінив ефективність далекобійних ударів України по Росії. Він наголосив, що українські "далекобійні санкції", справді дають результат, адже від 43 до 45 відсотків російських нафтопереробних установок знищено або пошкоджено.

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