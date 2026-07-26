Міністр оборони Польщі після нічної атаки РФ на Київ звернувся до цивілізованого світу

Косіняк-Камиш просить виявляти ще більшу рішучість на підтримку України у боротьбі з російським терором.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на нічну російську атаку балістичними ракетами по Києву. Відповідний допис глави польського оборонного відомства з'явився у мережі X.

"Сьогодні вночі балістичні ракети з Росії знову обрушилися на Київ. Атака призвела до пожеж та руйнувань у кількох районах столиці України. Втома від війни не має бути відповіддю вільного світу, але - ще більша рішучість у боротьбі з російським терором", - заявив Косіняк-Камиш.

Разом з тим він зазначив, що докладаються усі зусилля, аби поляки ніколи не прокидалися під звуки сирен і вибухів.

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"З цієї причини ми зміцнюємо нашу власну оборону, підтримуючи Україну, яка виснажує сили армії Кремля, та розвиваємо стратегічні альянси в межах НАТО і Європейського Союзу", - додав польський міністр.

Атака на Київ 26 липня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники запустили 7 балістичних ракет типу "Іскандер-М" і С-400. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити п’ять з цих ракет.

У Києві внаслідок ударів ворога постраждали троє мешканців. У Шевченківському районі столиці уламки впали на 18-поверховий будинок, через що сталося загоряння на рівні 7-8-го поверхів. Також пожежі зафіксовані у Деснянському та Солом'янському районах.

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