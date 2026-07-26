У Кремлі побачили 'дуалізм' у позиції Трампа щодо України

Пєсков каже, що РФ "зберігає канали діалогу з американськими перемовниками".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві "імпонують" заяви США про готовність сприяти врегулюванню війни в Україні. Водночас, за його словами, у позиції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України Росія "бачить дуалізм". Про це пишуть російські ЗМІ.

"З одного боку, вони постачають зброю Україні, хоча президент Трамп каже, що, мовляв, ми не знаємо, кому ми постачаємо, ми НАТО постачаємо, все решта - не наша справа. З іншого боку нам імпонує те, що США готові сприяти мирному врегулюванню", - сказав Пєсков.

Також він повідомив, що Росія нібито зберігає канали діалогу з американськими перемовниками з питань українського урегулювання.

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Крім того, прессекретар заявив, що російський диктатор Володимир Путін "уже озвучував усі пропозиції Росії щодо України, мовляв, Київ "знає, що треба робити, щоб завершилася війна".

"Реакція на нові можливі пропозиції щодо України буде залежати від того, наскільки вони відповідають інтересам РФ", - додав він.

Переговори про мир

Як повідомляв раніше УНІАН, президенти України і США Зеленський і Трамп мають зустрітися у вівторок у Білому домі. Таку інформацію Reuters підтвердив представник адміністрації Трампа. Українське ж джерело повідомило, що посадовці України і СШАобговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в межах нового раунду мирних ініціатив, покликаних покласти край війні в Україні.

Також ми писали, що нещодавно Зеленський провів переговори із представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили телефоном перспективи проведення активнішої дипломатичної роботи та просування до укладення угоди про припинення повномасштабної війни з РФ, яка триває вже понад чотири роки.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що делегації Німеччини та РФ провели таємні переговори в Баку 12–14 липня. За його словами, чиновники обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України. Він додав, що може лише вітати подібні ініціативи. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що йому нічого не відомо про будь-яку подібну зустріч.

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