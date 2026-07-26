Зараз позиція України міцніша, аніж будь-коли від початку війни, - Стубб

Водночас, каже президент Фінляндії, Україна потребує безперебійної підтримки для збереження поточної динаміки на полі бою.

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив своє бачення стану справ на полі бою і Україні. Про це фінський лідер повідомив у мережі X за підсумками "хорошої розмови" з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Стубб, він обговорив із Зеленським агресивну війну Росії проти України і подальший шлях.

"Позиція України є міцнішою, аніж будь-коли від початку війни. Постійна підтримка від партнерів є критично важливою, аби не втрачати динаміки", - наголосив Стубб.

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Водночас, як наголосив він, Україна готова до миру.

Своєю чергою, Зеленський подякував Стуббу і заявив, що цінує постійну координацію та підтримку з боку Фінляндії.

"Завжди добре обговорювати з вами справи. Напередодні важливого дипломатичного тижня ми говорили про те, що можна зробити і як це втілити в життя в інтересах нашого народу", - повідомив Зеленський.

Що буде далі з війною в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Зеленський заявив, що взимку на Україну можуть чекати два шляхи – або мирні переговори з РФ, або ж ескалація війни. При цьому, Україна зосереджується на варіанті ведення мирних переговорів для припинення війни.

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