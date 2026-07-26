Біля Одеси потонуло торгівельне судно, яке атакували росіяни (відео)

Через ракетні удари загинули 9 іноземців та громадянин України.

У неділю, 26 липня, у Чорному морі, неподалік Одеси, потонув турецький суховантаж з кукурудзою GOLDEN LEO, який 19 липня російська окупаційна армія атакувала трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Тоді загинули 10 моряків.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які також оприлюднили відповідне відео. На ньому видно, як велике судно перевернулося на бік перед тим, як піти під воду. Йдеться, що цивільний суховантаж затонув через ураження, завдані російськими ракетами.

Оновлено о 23:00. У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" згодом підтвердили, що затонуло судно GOLDEN LEO. Унаслідок атаки судно отримало значні пошкодження конструкцій корпусу та надбудови, що призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення.

"На момент затоплення екіпажу на борту не було", йдеться у повідомленні.

Додається, що GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило під прапором Гвінеї-Бісау. Судно зазнало атаки під час виходу морським коридором із порту Чорноморськ.

Про інцидент, що стався 19 липня було поінформовано Міжнародну морську організацію та судновласника.

"Атакуючи торгівельні судна, Росія грубо порушує норми міжнародного морського права, принципи свободи судноплавства, створює пряму загрозу життю моряків і ставить під удар стабільність міжнародних морських перевезень та глобальну продовольчу безпеку", - наголошують в АМПУ.

Російські удари по зерновозах біля Одеси

Як писав УНІАН, 19 липня російська армія трьома ракетами типу Х-59/Х-69 атакувала суховантаж GOLDEN LEO, який рухався Чорним морем на вихід із зони бойових дій після завантаження. Загинули 9 моряків – громадяни Сирії та Індії, з яких наймолодшому було 19 років. Разом з ними загинув 66-річний лоцман державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Також повідомлялося, що 25 липня росіяни двічі атакували дронами іноземне цивільне судно поблизу Одеси. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що ворожі БпЛА вдарили по торгівельному судну під прапором Палау, яке йшло з вантажем кукурудзи. Під час першого удару зафіксували пошкодження верхньої палуби та вантажного трюму. Внаслідок другого удару сталося загоряння надбудови. Постраждало щонайменше 7 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: