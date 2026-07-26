'Африканський корпус' РФ втік з поля боя в Малі, покинувши союзників, - ГУР

Росіяни вкотре довели, що завжди кидають союзників і тих, кого вважають "своїми".

Підконтрольний Міністерству оборони РФ "Африканський корпус" зазнав втрат під час бойових дій у Малі і покинув напризволяще своїх союзників під час бою. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, йдеться про сутичку, що сталася на початку липня поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни. Як розповідають у розвідці, колона російського "Африканського корпусу" та бойовиків малійської хунти потрапила в засідку повстанців і почала зазнавати значних втрат у живій силі та бронетехніці. У вирішальний момент бою російські військові покинули своїх союзників і втекли.

Як зазначається в матеріалі, наземної чи повітряної підтримки союзникам росіяни не надали, хоча на озброєнні "Африканського корпусу" є ударні безпілотники "Оріон", а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8.

Відео дня

За попередніми даними, унаслідок бою повстанці ліквідували щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 захопили в полон. Крім того, десятки військових зазнали поранень.

"Епізод вкотре засвідчив, що Росія використовує військових малійської хунти як "гарматне м’ясо" для досягнення власних цілей в Малі. Такий підхід держава-агресор сповідує і під час злочинної війни проти України, коли відправляє іноземних найманців на смерть у "м’ясних штурмах", - зазначили в розвідці.

У ГУР також розповіли про особливості відносин між російськими військовими та силами малійської хунти.

"Ватажки "Африканського корпусу" в Малі поводяться як рабовласники – солдати армії тамтешнього режиму слугують для росіян челяддю: виконують всю чорнову роботу, працюють вантажниками, прибирають за московитами у казармах", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформаціє ГУР, серед керівництва малійських сил росіяни формують корупційні схеми, продаючи стрілецьку зброю, яку раніше передали в межах так званої військової допомоги.

Ситуація в Малі

Як писав УНІАН, у першій половині року в Малі відбулася значна ескалація конфлікту, що триває вже багато років. У квітні коаліція туарезьких сепаратистів з Фронту визволення Азаваду та джихадистів розпочала скоординований масштабний наступ. Повстанці атакували об’єкти по всій країні, включно з найбільшими містами Бамако та Кідаль.

Ключовими подіями стали захоплення Кідаля (стратегічного опорного пункту на півночі, який хунта контролювала з 2023 року), вбивство міністра оборони Садіо Камари (одного з ключових архітекторів союзу з Росією) та відступ російських сил і малійської армії з низки північних позицій, зокрема Кідаля, Тессаліта, Агельхока та інших.

Повідомлялося, що російські підрозділи "Африканського корпусу" були змушені домовлятися про безпечний вихід під "ескортом" противника, що стало особливо принизливим епізодом.

Наступ відновився в липні з новими атаками на Анефіс, Гао та інші міста, включно з засідками на спільні конвої росіян та хунти.

Вас також можуть зацікавити новини: