90 років тому у США висадили 220 мільйонів дерев: результат перевершив усі очікування

Лісосмуги функціонують і досі, цей проєкт змінив Великі рівнини.

У 1930-ті роки "Пиловий котел" обрушився на Великі рівнини Америки, і спричинений він був не лише посухою. Роки інтенсивного оранки, посуха та сильні вітри здули родючий верхній шар ґрунту та завдали шкоди фермам у всьому центрі Сполучених Штатів.

Щоб боротися з цим, уряд запустив програму висаджування дерев на всіх рівнинах. Через понад вісім десятиліть частина цих лісозахисних смуг збереглася донині, пише The Times of India.

Згідно з дослідженням Лісової служби США, ці лісосмуги залишаються важливими елементами Великих рівнин.

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Як "Пиловий котел" спонукав до масштабного висаджування дерев

Епоха "Пилового котла" була однією з найгірших екологічних катастроф в історії США. Національний центр США з пом’якшення наслідків посухи зазначає, що ця подія стала результатом посух та безгосподарного ставлення до земель Великих рівнин.

Вітрова ерозія пошкодила величезні ділянки сільськогосподарських угідь, і безліч людей мігрували у пошуках можливостей працевлаштування. Збереження ґрунту було пріоритетом для президента Франкліна Д. Рузвельта.

У 1935 році в рамках "Нового курсу" уряд запустив Лісовий проєкт прерійних штатів (PSFP), щоб висадити ряди дерев, що тягнуться від Техаського виступу до Канади, знижуючи швидкість вітру та стабілізуючи вразливі сільськогосподарські угіддя.

Як зазначається в дослідженні, проведеному Лісовою службою США та Університетом Небраски, проект допоміг висадити близько 220 мільйонів саджанців дерев і створити, за оцінками, 29 900 км лісозахисних смуг на 240 000 акрах приблизно на 30 000 фермах.

Цей проект широко вважається одним із найбільших проектів лісорозведення у Сполучених Штатах.

Чому "стіна з дерев" Рузвельта насправді не була стіною

Хоча проект мав назву "Велика стіна дерев", він не створив лісовий покрив на зразок стіни від Канади до Техасу; натомість у шести штатах було закладено тисячі смуг на приватних фермах. Виникли політичні суперечки через використання федеральних коштів на природоохоронні роботи на приватних фермах.

Деякі експерти з лісового господарства сумнівалися, чи принесе масове висаджування дерев якісь позитивні результати на посушливих рівнинах. Уряд надавав рекомендації та всю необхідну підтримку для зусиль з насадження, але землевласники були довгостроковими охоронцями дерев.

Лісосмуги діяли завдяки аеродинаміці – як напівпроникний бар’єр, що пропускає частину повітря, сповільнюючи та перенаправляючи решту. Це дозволяло уникнути руйнівної турбулентності, яку може створювати суцільна стіна.

Захищена зона розширюється у міру зростання дерев: згідно з рекомендаціями Лісової служби США, користь для врожаю, як правило, найсильніша на відстані від трьох до десяти висот вітрозахисної смуги за вітром, причому деякі ефекти можна виміряти навіть на п’ятнадцяти її висотах.

За сучасними оцінками Міністерства сільського господарства США, добре спроектовані вітрозахисні смуги можуть сприяти зростанню чистої врожайності культур до 20%.

Як лісосмуги захищають сільгоспугіддя

На відміну від комерційних лісів, лісозахисні смуги були спроектовані спеціально для захисту ферм. Ряди дерев висаджувалися, щоб мінімізувати швидкість вітру.

За даними Національного центру агролісомеліорації Мінсільгоспу США, зниження швидкості вітру за допомогою лісосмуг допомагає мінімізувати ерозію верхнього шару ґрунту, зменшити втрату ґрунтової вологи, захистити культури від пошкодження вітром та зменшити нанесення снігу взимку.

За даними того ж центру, добре спроектовані вітрозахисні смуги можуть знижувати швидкість вітру на великих відстанях і покращувати ріст культур. Дерева також дають тінь тваринам і слугують середовищем існування для птахів, бджіл та інших видів дикої природи. Хоча багатьом лісосмугам близько 90 років, вони залишаються екологічно важливими.

Згідно з дослідженням Лісової служби США, ці лісосмуги, що проіснували протягом кількох поколінь, залишаються важливою інфраструктурою Великих рівнин.

Окрім запобігання ерозії ґрунту, вони підтримують біорізноманіття, поглинають вуглець і роблять ландшафти більш стійкими – переваги, які стають дедалі важливішими в міру того, як зміна клімату приносить частіші посухи та екстремальні погодні явища.

Дослідники також попереджають, що багато первинних лісосмуг було знищено або вони зазнали деградації. У дослідженні зазначається, що стан багатьох існуючих лісосмуг невідомий, оскільки немає єдиної загальнонаціональної програми моніторингу для їх відстеження.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники оцифровують історичні записи, фотографії, карти та документи про насадження, що зберігаються в Національному центрі агролісомеліорації Міністерства сільського господарства США.

Чому цей проєкт важливий і сьогодні

Лісовий проєкт прерійних штатів – приклад того, як природоорієнтовані рішення можуть застосовуватися для вирішення екологічних проблем.

Сьогодні висаджування дерев, агролісомеліорація та відновлення екосистем широко використовуються, щоб допомогти в боротьбі зі зміною клімату, підвищити продовольчу безпеку та відновити деградовані землі.

Однак вчені зазначають, що успіх залежить не лише від висадки дерев; надзвичайно важливо вибрати правильні види та дбати про них протягом десятиліть.

Майже через століття після того, як було висаджено перші саджанці, сотні кілометрів лісосмуг, як і раніше, захищають сільськогосподарські угіддя та забезпечують середовище існування для дикої природи.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 1950-х роках вчений припустився помилки, яка змінила цілий континент.

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