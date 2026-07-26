Донька найстаршої породіллі України прокоментувала пологи 62-річної киянки

Анна Підвербна народилася, коли її матері було 65 років.

У Києві жінка вперше народила дитину у віці 62 років. Таким чином вона стала однією з найстарших породіль в Україні. Як пише ТСН із посиланням на лікаря Олега Берестового, жінка на ім'я Діана 28 років не могла завагітніти навіть за допомогою сучасних технологій.

Зрештою вона пройшла складну операцію, після якої завагітніла з першої спроби, і нині щасливо виховує сина Матвійка. Олег Берестовий зазначив, що зараз дитині вже 2 роки.

На цю новину відреагувала 15-річна Анна Підвербна. Донька Валентини Підвербної, відомої як "найстаріша породіля України", бо народила Анну у віці 65 років.

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Як розповіла ТСН чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, Анна зацікавилася новим випадком пізніх пологів в Україні і каже, що хотіла би познайомитись з жінкою, яка народила хлопчика у віці 62 років.

"По-перше, це добре, що та людина наважилася на цей крок. Таких випадків дуже мало. Тим більше, навіть після 50 років. Тож я більш ніж рада за цю сім’ю. І рада, що, напевно, у них все добре. Звичайно, мені б хотілося, чесно кажучи, побачити їх і познайомитися. Так, це друге. Третє, бажаю мудрості мамі, це точно, бо у віці складніше виховувати дітей, ніж виховувати дітей, коли ти молодий. Нехай щастить їхній сім’ї, нехай щастить цьому хлопчикові. І мамі також. Я рада за них", - заявила Анна Підвербна.

Історія найстарішої породілі України

Як писав УНІАН, 22 лютого 2011 року 65-річна жителька Чернігова Валентина Підвербна народила доньку Анну. Завагітніти у такому пізньому віці їй вдалося методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з використанням донорської яйцеклітини. Таким чином Валентина стала найстарішою породіллю в історії незалежної України.

Дівчинка народилася здоровою, але цей випадок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Зокрема лунало чимало критики щодо невиправданого ризику, в першу чергу для дитини - як під час пологів, так і під час подальшого виховання матір'ю-одиначкою вельми похилого віку.

Валентина Підвербна самостійно виховувала доньку в однокімнатній квартирі, живучи на пенсію. У 2023 році, коли Анні було 12 років, дівчинка опублікувала в соцмережах дописи зі скаргами на неналежні умови життя, образи та відсутність нормального догляду. Соціальні служби втрутилися, і після тривалої тяганини у 2025 році суд постановив вилучити дитину (без позбавлення батьківських прав) та передати її під опіку знайомої родини. Валентина намагалася оскаржити рішення та повернути доньку, але безуспішно.

Попри складні стосунки, Анна підтримувала контакт з матір’ю та відвідувала її.

Валентина Підвербна померла 9 листопада 2025 року на 81-му році життя через похилий вік і сукупні хвороби.

Як пише ТСН, зараз 15-річна Анна Підвербна готується до вступу до музичного коледжу та здає вступні іспити.

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