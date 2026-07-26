Драпатий не оголошував про початок аудиту в ЗСУ: заява Генштабу

Раніше у соцмережі з'явилося повідомлення, нібито головнокомандувач повідомив про початок аудиту в ЗСУ.

Генштаб спростував інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оголосив про початок аудиту у Збройних силах України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Повідомляємо, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є Facebook, Мережа X, Viber", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Перед тим з'явилося повідомлення на фейковій сторінці у соцмережі, нібито Драпатий оголосив про початок аудиту в Збройних силах України.

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Призначення Драпатого головнокомандувачем

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Глава держави також подякував попередньому головкому Олександру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України.

Наступного дня Драпатий зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він оголосив, що приступив до виконання обов’язків і підтвердив, що начальником Генерального штабу ЗСУ стане колишній командувач Десантно-штурмових військ, генерал-майор Ігор Скибюк.

Згодом Зеленський розповідав, що зміниться в армії після призначення нового головкома. Президент заявив, що планується перезавантаження кадрового складу,і чекаю пропозицій від Драпатого. Він також висловив сподівання щодо того, що колишній головком Сирський буде співпрацювати зі свохм наступником, а також ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Крім того, президент зазначив, що основним завданням нового керівництва армії він бачить закриття неба і розв'язання проблеми мобілізації.

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