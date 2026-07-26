У Харкові 'Бандероль' вдарила у будинок: є загибла та багато поранених

Загинула 40-річна жінка.

У Харкові російський баражуючий боєприпас типу "Бандероль" влучив у приватний житловий будинок, є загиблий та постраждалі.

Оновлено 12.45. За оновленими даними, кількість постраждалих в Слобідському районі Харкова зросла до 12 людей.

Зокрема, у 75-річної та 42-річної жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також з таким діагнозом - 62-річний чоловік. Усім надається медична допомога.

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Також начальник Харківської ОДА оприлюднив фото зруйнованого будинку. Він повідомив, що загинула 40-річна жінка.

Серед постраждалих - 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Хлопчик з вибуховим пораненням шпиталізований. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці.

Також серед постраждалих 54-річний, 85-річний, 65-річний чоловіки та 45-річна, 65-річна, 53-річна та 34-річна жінки.

Близько 9:00 ранку міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про влучання дрона типу "Бандероль" у Слобідському районі міста.

"Відбулося влучання у приватний житловий будинок. Є поранені. На місці працюють усі профільні служби", - написав він.

Терехов спочатку повідомив про одного загиблого та трьох поранених. Однак, згодом, за його даними, кількість постраждалих зросла до шести. Серед них - двоє дітей. Також було пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

Як повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, приватний будинок внаслідок прильоту у Слобідському районі зруйновано. Поранених осіб шпиталізують.

Приблизно о 10 ранку Синєгубов уточнив, що усього постраждало дев’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Усі вони знаходяться під наглядом лікарів.

Також, як додав Терехов, рано вранці зафіксовано влучання ударного БПЛА в Шевченківському районі Харкова у автомобіль.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу", - зазначив Терехов.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 7 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-400. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 5 балістичних цілей у повітрі.

У Києві внаслідок атаки палали автівки, виникли пожежі у багатоповерхівках. Постраждали троє людей.

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