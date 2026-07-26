Путін заявив, що РФ 'не розпочинала війну', і поклав відповідальність на Україну та Захід

Російський диктатор заявив, що Росія нібито "була єдиним гарантом територіальної цілісності України".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито "не починала війну". За його словами, Москва відповідає на бойові дії, розв'язані Україною за підтримки Заходу. Його слова цитують росЗМІ.

На зустрічі з військовими ВМФ РФ Путін виголосив низку абсурдних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він заявив, що окупанти нібито є "героями СВО, які пишуть історію".

Також російський диктатор сказав, що Україна "публічно відроджує нацистську ідеологію". За його словами, тому немає нічого дивного в агресії України проти мирних людей.

Відео дня

Путін також висловив упевненість у тому, що війна рано чи пізно закінчиться. Він додав, що "перемога буде за Росією, а ворог буде розгромлений".

Крім того, російський диктатор заявив, що Росія нібито "була єдиним гарантом територіальної цілісності України, доки Київ не оголосив Москву ворогом".

Окремо Путін заговорив про "єдність російського народу". Він запевнив, що в Україні ж нібито "всі побилися й посварилися, як павуки в банці", а також "ділять вкрадені гроші й знищують одне одного".

Кремлівський диктатор не забув згадати й про "важливість" російської пропаганди:

"Потрібно просочити свідомість російського народу важливістю тієї справи, якій служать бійці СВО (пропагандистський евфемізм, що використовується для опису вторгнення Росії в Україну – УНІАН), а служать вони Батьківщині".

Токаєв запропонував Путіну заморозити війну в Україні – що відомо

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. Він наголосив, що природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для Казахстану.

Токаєв додав, що війну варто заморозити й повернутися до Стамбульських домовленостей 2.0.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що замороження війни нібито "неможливе", з огляду на "позиції Києва". За його словами, Москва має досягти своїх цілей.

Вас також можуть зацікавити такі новини: