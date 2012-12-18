На кінофестиваль «Харьковская сирень» привезуть мультфільм про П'єра Рішара

Харків. 18 грудня. УНІАН. Однією з особливостей V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» стане мультфільм, поштовхом до створення якого і став свого часу фестиваль.

Про це сказала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ОДА.

«Мультиплікатор Жеремі Рошиньо був серед переможців нашого кінофестивалю, і 2 роки тому саме в нашому місті він познайомився із П`єром Рішаром. Після цього у пана Рішара виникла ідея зробити своєрідні малюнки, які розповідають про його життя, а у Жеремі - ці малюнки оживити. Вийшла дуже цікава робота «Маленький блондин і біла вівця», яку мультиплікатор передав для участі в V кінофестивалі «Харьковская сирень». Ця робота в суботу була презентована в Парижі і ще не брала участі ні в яких кінофестивалях. Я сподіваюся, ці 8.30 хвилин дуже тонкого гумору сподобаються харків`янам», - сказала В.Маренич.

Фото прес-служби ХОДА