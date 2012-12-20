У Харкові затримано чоловіка, який «мінував» Південний вокзал

Харків. 20 грудня. УНІАН. У Харкові затримано зловмисника, який 19 грудня зробив хибне повідомлення про замінування Південного вокзалу.

Як повідомила УНІАН начальник служби зв’язків з громадськістю Управління МВС на Південній залізниці Лариса Єрмакова, чоловік, який телефонував до міліції про закладення вибухівки у вокзалі, був затриманий співробітниками транспортної міліції спільно з працівниками облуправління СБУ учора, 19 грудня, пізно увечері.

Ним виявився 28-річний мешканець Дергачівського району Харківської області.

«З’ясовулося, що чоловік перед цим випив і зробив повідомлення про закладення вибухівки з хуліганських мотивів», - сказала Л.Єрмакова.

За її словами, слідчим відділом Лінійного відділу міліції на станції «Харків Пасажирський» розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), провадиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Харкові через телефонне повідомлення невідомого про замінування кілька годин була паралізована робота Південного вокзалу. За інформацією прес-служби Управління МВС на Південній залізниці, о 14.30 до чергової частини Лінійного відділу міліції на станції «Харків - Пасажирський» надійшло повідомлення про те, що на номер оператора «102» зателефонував невідомий громадянин і повідомив, що вокзал «Харків - Пасажирський» заміновано, закладено 8 кілограмів тротилу.

Чоловік заявив, що у разі, якщо йому буде заплачено 100 тис. доларів, то він повідомить про місце закладення вибухівки.

З Південного вокзалу було евакуйовано близько 1,8 тис. пасажирів та співробітників залізниці. Кілька годин на місці події працювали слідчо-оперативна група УМВСУ на Південній залізниці, посилені наряди міліції, вибухотехнічна служба, кінологічна служба, співробітники МНС та Служби безпеки України. Після обстеження приміщень та прилеглої території вокзалу вибухівки виявлено не було. Рух потягів здійснювався через віддалені колії. Роботу вокзалу було відновлено о 17.35. У ці хвилини він працює у звичному режимі.