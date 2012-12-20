Металіст отримав суперника в 1/16 Ліги Європи
Перший матч відбудеться в Англії
Харків. 20 грудня. УНІАН. Харківський «Металіст» у наступному колі змагань Ліги Європи зіграє з англійським «Ньюкаслом».
Такі результати жеребкування, що пройшло у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон.
Як повідомляє сайт ФК «Металіст», матчі цієї стадії відбудуться 14 та 21лютого наступного року.
Першу зустріч Харківський клуб проведе на виїзді.
Згідно з жеребкуванням, київське «Динамо» на цій стадії турніру зустрінеться із французьким «Бордо». Суперником дніпропетровського «Дніпра» став швейцарський «Базель».
Матчі 1/16 ЛЄ відбудуться 14 та 21 лютого.
«Динамо» свою першу гру протистояння зіграє вдома, а «Металіст» і «Дніпро» перший матч також проведе на виїзді.
Всі пари 1/16 Ліги Європи:
Ньюкасл – Металіст
Бате – Фенербахче
Інтер – Клуж
Леванте – Олімпіакос
Зеніт – Ліверпуль
Динамо (Київ) – Бордо
Байєр – Бенфіка
Штутгарт – Генк
Атлетико – Рубін
Аякс – Стяуа
Базель – Дніпро
Анжі – Гановер
Спарта – Челсі
Борусія (М) – Лаціо
Тотенхем – Ліон
Наполі - Вікторія
У разі загальної перемоги над «Ньюкаслом», за результатами жеребкування, в 1/8 турніру «Металіст» зіграє з переможцем протистояння «Анжи» (Росія) – «Ганновер» (Німеччина), «Динамо» – з переможцем пари «Байєр» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія), а «Дніпро» – з переможцем пари «Зеніт» (Росія) – «Ліверпуль» (Англія).
Матчі цієї стадії Ліги Європи будуть зіграні 7 та 14 березня.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА