Металіст отримав суперника в 1/16 Ліги Європи

Харків. 20 грудня. УНІАН. Харківський «Металіст» у наступному колі змагань Ліги Європи зіграє з англійським «Ньюкаслом».

Такі результати жеребкування, що пройшло у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон.



Як повідомляє сайт ФК «Металіст», матчі цієї стадії відбудуться 14 та 21лютого наступного року.

Першу зустріч Харківський клуб проведе на виїзді.

Згідно з жеребкуванням, київське «Динамо» на цій стадії турніру зустрінеться із французьким «Бордо». Суперником дніпропетровського «Дніпра» став швейцарський «Базель».

Матчі 1/16 ЛЄ відбудуться 14 та 21 лютого.

«Динамо» свою першу гру протистояння зіграє вдома, а «Металіст» і «Дніпро» перший матч також проведе на виїзді.

Всі пари 1/16 Ліги Європи:

Ньюкасл – Металіст

Бате – Фенербахче

Інтер – Клуж

Леванте – Олімпіакос

Зеніт – Ліверпуль

Динамо (Київ) – Бордо

Байєр – Бенфіка

Штутгарт – Генк

Атлетико – Рубін

Аякс – Стяуа

Базель – Дніпро

Анжі – Гановер

Спарта – Челсі

Борусія (М) – Лаціо

Тотенхем – Ліон

Наполі - Вікторія

У разі загальної перемоги над «Ньюкаслом», за результатами жеребкування, в 1/8 турніру «Металіст» зіграє з переможцем протистояння «Анжи» (Росія) – «Ганновер» (Німеччина), «Динамо» – з переможцем пари «Байєр» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія), а «Дніпро» – з переможцем пари «Зеніт» (Росія) – «Ліверпуль» (Англія).

Матчі цієї стадії Ліги Європи будуть зіграні 7 та 14 березня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА