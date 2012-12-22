На Харківщині завершено сезон виробництва цукру - Добкін

Харків. 22 грудня. УНІАН. У Харківській області завершено сезон виробництва цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у п’ятницю на прес-конференції голова облдержадміністрації Михайло Добкін, підбиваючи підсумки року.

За його даними, загалом у 2012 році у Харківській області було вироблено 106 тисяч тонн цукру.

«Усі цукрові заводи, які працювали в цьому році, вже закінчили сезон виробництва. Було перероблено 844,5 тисячі тонн буряків, вироблено понад 106 тисяч тонн цукру», - повідомив М.Добкін.

Таким чином, зазначив він, на Харківщині вироблено достатньо цукру для забезпечення ним усіх жителів регіону.

Водночас, вважає губернатор, цукрова галузь усієї країни потребує реформування, вона має і спроможна бути більш прибутковою, що дуже важливо, - більш привабливою для підприємців та інвесторів.

«Ми маємо сьогодні деяке перевиробництво цукру, і якщо держава не змінить політику дотацій виробникам цукру, ми можемо цю галузь повністю втратити, тому що сьогодні ціна на цукор на ринку фактично нижче собівартості. Але цукор є, і головне тепер - зробити так, що б ті, хто збільшував кількість посівних площ під цукровий буряк, хто, незважаючи на всі труднощі, не порізав заводи на метал, а продовжував варити там цукор, отримали допомогу від держави і не зазнали збитків», - сказав М.Добкін.

Також він повідомив, що у 2012 році на розвиток сільськогосподарської галузі регіону було спрямовано 650 млн грн капітальних інвестицій, що майже на 40% більше, ніж торік.

М.Добкін висловив сподівання, що «в 2013 році їх буде ще на порядок більше».

«Ми проводимо переговори з усіма великими агрохолдингами. У нас підхід один до всіх - якщо ви хочете працювати тут, ви маєте бути готові відраховувати кошти на соціальну сферу села, необхідно вкладати гроші у тваринництво та технології, які дозволяють не залежати сільгоспвиробникам від погоди», - сказав М.Добкін.

Голова ОДА наголосив, що сільське господарство сьогодні є однією із галузей, які найбільш динамічно розвиваються, при правильному підході тут можна очікувати до 100% річних прибутку.

М.Добкін підкреслив, що в галузі сільського господарства бізнес бачить дуже серйозні перспективи, і в цей сектор економіки сьогодні інвестують.