В суботу на сході невеликий сніг

Харків. 28 грудня. УНІАН. Завтра в Україні стане прохолодніше, в деяких регіонах випаде сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім західних і північних областей, вдень на сході, в Криму та Приазов`ї невеликий сніг, на півдні з дощем. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на заході до 14°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті та в південних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 1- 6° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.