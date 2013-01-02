«Челсі» відмовився від Тайсона

Харків. 2 січня. УНІАН. Англійський клуб «Челсі» відмовився від купівлі форварда харківського «Металіста» бразильського легіонера Тайсона.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із достовірних джерел.

Перехід бразильця Барселлоса Фреда Тайсона до одного з провідних європейських клубів більше не розглядається.

«Челсі» відмовився від послуг Тайсона. Перехід форварда «Металіста» до цього клубу більше не розглядається», - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомляли вітчизняні та іноземні ЗМІ, останнім часом тривали переговори про перехід Тайсона до «Челсі». Бразильський легіонер на сьогодні є одним з найдорожчих футболістів ФК «Металіст». Його трансферна вартість восени 2012 року оцінювалася в 12 млн фунтів стерлінгів. За версією УЄФА (грудень 2012 р.), Тайсон увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА