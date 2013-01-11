В суботу на сході очікується сніг з дощем

Харків. 11 січня. УНІАН. 12 січня по Україні буде хмарно з проясненнями. У південній та східній частинах - мокрий сніг з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 5-10° морозу, в західних, північних та центральних областях при проясненнях місцями - 13-18° морозу, вдень - 2-7° морозу; у південних областях вночі - 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла; в Криму вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8°; у східних областях та Приазов`ї протягом доби близько 0°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10° морозу, вдень - 2-7° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-9° морозу, вдень - 2-4° морозу.