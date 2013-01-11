Тимошенко третю добу не повертається до палати

Харків. 11 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вже три доби відмовляється повертатися в свою палату Центральної клінічно лікарні Укрзалізниці в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з Ю.Тимошенко повідомив журналістам її адвокат Олександр Плахотнюк.

За його словами, екс-прем’єр продовжує свою акцію громадської непокори з вимогою прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

«Юлія Володимирівна продовжує акцію громадянської непокори. Вона категорично відмовляється заходити в тюремну медичну камеру, в якій досі знаходяться три діючих відеокамери і досі знаходиться караул», - сказав О.Плахотнюк.

Він зазначив, що досі пенітенціарна служба не усунула цих порушень закону.

«Замість того, щоб прибрати відеокамери, пенітенціарна служба запропонувала їй металевий тапчан біля санвузла», - сказав адвокат.

За його словами, дві доби поспіль від початку акції протесту Ю.Тимошенко не спала, вона весь час перебуває в коридорі, іноді переміщується до санвузла. Захисник наголосив, що (Ю.Тимошенк0) його підзахисна є єдиною в Україні ув’язненою, біля якої цілодобово присутні особистий конвой і за якою цілодобово ведеться відеоспостереження в усіх приміщеннях, до яких вона може потрапити.

«Це є незаконним», - заявив адвокат.

О.Плахотнюк зауважив, що Ю.Тимошенко не відмовлялася від медичних процедур. За його словами, медичні процедури не проводилися з початку акції непокори, оскільки в тих умовах, де знаходиться екс-прем’єр - у коридорі - їх неможливо проводити. Адвокат повідомив, що в кімнаті для проведення процедур також встановлено відеоспостереження, відповідно за таких умов Ю.Тимошенко відмовляється їх проводити там.

Адвокат наголосив, що Ю.Тимошенко не бореться за особисті права, а «вимагає виконання закону для себе та інших громадян». За словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко вже третю добу не дає себе обшукати.

«Юлія Володимирівна своїми діями показує, що може боротися з владою», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича, оприлюдненому адвокатом екс-прем’єра Сергієм Власенком, Ю.Тимошенко наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.Вона заявляє, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях».

Також екс-прем’єр заявила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд та обшуки в її речах.

9 січня прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив, що вважає незаконними та протиправними акції непокори Ю.Тимошенко. «Я глибоко переконаний, що акт непокори є капризом Юлії Володимирівни, який спрямований на формування помилкової громадської думки про те, що нібито мали місце порушення прав Юлії Володимирівни. Другий момент - це усіляко затягнути судове засідання, судовий процес, затягнути час перебування Юлії Володимирівни в лікарні, а також зробити усе можливе, щоб був послаблений режим відбування покарання», - сказав Г.Тюрін.