Салигін отримав Почесну грамоту ВРУ
12:12, 30 жовтня 2007Харьків
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Нагороду вручив Святаш
Харків. 30 жовтня. УНІАН. Голову Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, нагороду сьогодні на сесії облради вручив кандидат у депутати ВРУ від Партії регіонів Дмитро СВЯТАШ.
В.САЛИГІНА нагороджено «за значний особистий внесок у державне будівництво, розвиток демократії та місцевого самоврядування, а також за активну законодавчу діяльність».
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