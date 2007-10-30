Салигін отримав Почесну грамоту ВРУ

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Голову Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду сьогодні на сесії облради вручив кандидат у депутати ВРУ від Партії регіонів Дмитро СВЯТАШ.

В.САЛИГІНА нагороджено «за значний особистий внесок у державне будівництво, розвиток демократії та місцевого самоврядування, а також за активну законодавчу діяльність».