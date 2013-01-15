Харківський аеропорт у 2012 році обслужив понад півмільйона пасажирів

Харків. 15 січня. УНІАН. У 2012 році послугами Міжнародного аеропорту «Харків» скористалися понад півмільйона пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, якщо в грудні 2011 року обсяг пасажиропотоку був зафіксований на рівні 308,7 тис осіб, то наприкінці 2012 року цей показник перевищив відмітку в 500 тис і становив 501,5 тис осіб, що на 62% більше, ніж у 2011 році.

«Значне зростання пасажиропотоку пояснюється, зокрема, політикою аеропорту, спрямованою на задоволення очікувань та вимог наших клієнтів, - відмітив Володимир Васильченко, директор компанії «Нью Системс АМ» (управляюча компанія Міжнародного аеропорту «Харків», входить до складу групи DCH Олександра Ярославського).

Згідно з повідомленням, у цілому в 2012 році Міжнародний аеропорт «Харків» продемонстрував позитивну динаміку як у галузі пасажироперевезень, так і за кількістю обслужених рейсів. Міжнародні перевезення в 2012 році значно перевищили внутрішні (395,3 і 106,2 тис пасажирів відповідно). Обсяг пасажироперевезень, перш за все на міжнародних рейсах, у 2012 році істотно виріс порівняно з 2011 роком (231,2 і 77,4 тис пасажирів відповідно), у той час, як загальна тенденція у бік збільшення міжнародних пасажироперевезень, що була характерна для минулих років, збереглася без змін. Загальна кількість рейсів (літаковильотів), обслужених аеропортом у 2012 році, становить 5161, що на 29% більше, ніж 2011 року (4002 вильоти). Традиційно превалює міжнародний напрям (3018 вильотів), тоді як загальна кількість внутрішніх рейсів (літаковильотів) становить 2143. Порівняно з 2011 роком кількість міжнародних рейсів збільшилася на 43% (2105 у 2011 р.), внутрішніх - на 13% (1897).

Пори цьому найбільш затребуваними стали рейси за міжнародними регулярними напрямами: Стамбул (Pegasus), Відень (Austrian Airlines), Москва (Aeroflot, Utair), Дубаї (flydubai); за міжнародними сезонними: Анталія (МАУ, Роза Вєтров), Барселона (МАУ), Шарм-Эль-шейх (МАУ, Роза Вєтров), Тіват (МАУ, ХОРС): за внутрішніми регулярними: Київ (Бориспіль) (МАУ), Київ (Жуляни) (Utair Ukraine).

«У найближчих планах керівництва аеропорту - подальше підвищення якості обслуговування пасажирів, введення нових сервісів, розширення географії польотів та збільшення числа рейсів на популярних напрямах. «На цей час тривають переговори з низкою провідних світових авіакомпаній, результатом яких стануть нові можливості для наших пасажирів. Все це робиться для того, щоб і українці, і зарубіжні гості відчували б себе тут комфортно та були раді скористатися послугами Міжнародного аеропорту «Харків» знову і знову», - сказав В.Васильченко.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи по футболу 2012 року здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій А.Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти, виділено 191,3 млн дол.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА