“Тоніс Центр” зняв з ефіру анімаційний цикл

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Телекомпанія “Тоніс Центр” на вимогу прокуратури зняла з ефіру анімаційний цикл, що викликав обурення громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Генеральної прокуратури України, працівники Генпрокуратури із залученням фахівців Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, спеціалістів-мистецтвознавців, психологів перевірили законність трансляції в ефірі харківських регіональних телерадіокомпаній циклу анімаційних фільмів, сюжет та дії персонажів яких викликали обурення телеглядачів та громадськості.

Під час перевірки було встановлено, що показ подібної продукції на телеканалах без визначення вікових обмежень глядацької аудиторії, умов розповсюдження та демонстрації має тенденцію до негативного впливу на формування свідомості неповнолітніх, окремі їх фрагменти можуть провокувати асоціальну поведінку підлітків та молоді.

За результатами проведеної перевірки Регіональною телемовною компанією ”Тоніс Центр” вищевказаний цикл фільмів знятий з трансляції.