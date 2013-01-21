Свобода заявляє, що видобування сланцевого газу несе серйозні загрози

Харків. 21 січня. УНІАН. Всеукраїнське об`єднання «Свобода» оскаржить рішення Харківської обласної ради, яка схвалила проект угоди між Україною, компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл вуглеводнів, що будуть видобуватися на Юзівській площі.

Про це повідомили УНІАН у харківській обласній організації ВО «Свобода».

Як заявив на сесії облради під час погодження проекту народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка, видобування компанією Shell альтернативного газу методом гідророзриву з використанням хімічних речовин може призвести до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Депутат наголосив, що така технологія, як правило, призводить до вилучення великих земельних площ із ризиком незворотної втрати родючих ґрунтів, до вилучення значних об`ємів води (від 5 до 20 тис. кубометрів на одну свердловину), до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Крім того, за словами І.Швайки, розробка свердловин альтернативного газу може призвести до деформацій поверхні, підвищення сейсмострушуваності (так звані техногенні землетруси), винищення рідкісних видів флори і фауни.

«Зважаючи на те, що Харківська обласна рада погодила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які має намір видобувати компанія Shell, ми з Українською екологічною лігою готуватимемо позовні заяви та переходитимемо до акцій прямої дії», – заявив І.Швайка.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Як відзначив присутній на сесії міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, цей договір регулюватиме юридичні відносини між державою та інвесторами, у ньому прописані екологічні, соціальні та інші вимоги до інвесторів.

О.Проскуряков нагадав, що на первинному етапі буріння компанії-учасниці інвестують в розвиток соціальної інфраструктури регіону близько 140 млн доларів.

У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами альтернативного газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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