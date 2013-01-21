Фонд підтримки підприємництва проведе семінар для підприємців 3 районів Харківщини

Харків. 21 січня. УНІАН. Фонд підтримки підприємництва проведе виїзний бізнес-семінар для підприємців трьох районів Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 24 січня о 13.00 в актовому залі Валківської РДА Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації та Союзом підприємців Харківської області проведе зустріч з підприємцями Валківського, Нововодолазького та Коломацького районів області у форматі бізнес-семінару на тему: «Актуальні питання ведення підприємницької діяльності у 2013 році».

В якості експертів-доповідачів будуть присутні: представники Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, Союзу підприємців Харківської області, Державної податкової служби у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості та Головного управління Держкомзему у Харківській області.

Під час заходу будуть роз’яснені актуальні питання податкового законодавства. Також будуть висвітлені зміни у Земельному законодавстві України, які діють з 2013 року та основні норми та положення Закону України «Про зайнятість населення».