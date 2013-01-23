У Харкові – пожежа в 9-поверхівці

Харків. 23 січня. УНІАН. У Харкові під час пожежі у 9-поверховому житловому будинку по вулиці Свинаренка рятувальники евакуювали 16 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 4.17.

До місця події відразу прибуло 2 відділення пожежно-рятувальної служби Жовтневого району та 2 відділення Ленінського району. На момент прибуття горіло приміщення сміттєзбиральника на 1-му поверсі будинку. Полум’я по сміттєпроводу досягало 5-го поверху, через що повністю була задимлені сходи.

Одне відділення рятувальників було направлене на гасіння пожежі, інші на видалення диму та евакуацію мешканців верхніх поверхів. Всього пожежними було евакуйовано 16 осіб (мешканці квартир з 3-го по 9-й поверхи). О 05.12 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.