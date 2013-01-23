НБУ змінив ліквідатора банку «Базис»

Харків. 23 січня. УНІАН. Національний банк України змінив ліквідатора Публічного акціонерного суспільства «Акціонерний комерційний банк «Базис».

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Ухвалою Правління Національного банку України від 21 січня 2013 №19 припинені повноваження Ладоненко Вери Миколаївни як ліквідатора «АКБ «Базис» і з 21 січня 2013 року призначений ліквідатором цього банку фізична особа - службовець Національного банку України Гонтар Ганна Анатоліївна, яка працює за адресою: 61057, м. Харків, провулок Мар’яненка, 4, Україна.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у серпні 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ухвалою №357 від 23 серпня 2012 року призначив ліквідатором ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.М., яка знаходилася за адресою: Харків, провулок Мар’яненка, 4.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований в 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

За класифікацією НБУ, «Базис» відноситься до групи невеликих фінустанов з активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введена тимчасова адміністрація НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор подав на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн - до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА