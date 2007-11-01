О 14:00 частина Харкова залишиться без тепла?

ВАТ «Харківська ТЭЦ-5» примусово відключається від газопостачання

Як повідомляє офіційний сайт міськради, про це попередив Харківського міського голову у листі від 31.10 2007 р. генеральний директор ВАТ «Харківміськгаз» Олександр Дудолад. Причина відключення - підприємство ТЕЦ-5 не має ресурсів на газ на жовтень та листопад 2007 року. «ВАТ «Харківміськгаз» змушене повідомити керівництву ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» про примусове відключення газу Повідомленням №21/219 від 31.10.07 з 14 години 01 листопада 2007 року.

Враховуючи те, що ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» працює в загальній системі опалення міста Харкова, населення Жовтневого та Ленінського районів, Олексіївського житлового масиву, вул. Клочківської, Центральної Нагірної частини Дзержинського та Київського районів залишаться без тепла», - повідомляється в листі.