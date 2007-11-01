У Харкові може з’явитися туристично-інформаційний центр

У період з 24 по 27 жовтня 2007р. делегація Харківської міської ради у складі співробітників Департаменту міжнародного співробітництва та КП „Міський інформаційний центр” за запрошенням мерії м. Познань (Польща) вперше взяла участь у Міжнародній виставці „Тур Салон 2007”, яка відбулася в рамках щорічного Міжнародного Познанського ярмарку.

Як повідомляє сайт міськради, під час проведення ярмарку було проведено низку зустрічей, зокрема з Янем Стрийським – Директором Туристично-інформаційного центру в м. Познані, з яким було обговорено засади та умови функціонування та розвитку Туристично-інформаційного центру в Познані та можливості створення подібного центру в місті Харкові.

В рамках візиту також відбулися зустрічі з Першим заступником Президента м. Познані – Томашем Кайзером, Директором Кабінету президента Уряду міста Познані – Мареком Калембою, виконавчим директором Познанської міської ради – Андржиєм Собонем та іншими представниками Уряду міста Познані.

В процесі роботи на виставці була започаткована низка контактів з туристичними агенціями, компаніями та іншими представниками туристичної сфери, які проявили велику зацікавленість у співпраці з Харковом в галузі розвитку туризму та готельного господарства.

Взагалі, участь у Міжнародній виставці „Тур Салон 2007” надала можливість представити потенціал нашого міста як центру ділового туризму та презентувати привабливість нашого міста в контексті підготовки та проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012р.