На Харківщині розпочалися роботи з вивезення чергової партії меланжу

Харків. 31 січня. УНІАН. Сьогодні неподалік селища Шевченкове у Харківській області в розташуванні Складу ракетного пального Сухопутних військ розпочалися планові заходи із завантаження до шістьох спеціалізованих вагонів 380 тонн компоненту ракетного пального типу «меланж».

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, попередньо планується, що завантаження «меланжу» закінчиться наступного тижня.

Захід відбувається в рамках успішної реалізації спільного проекту Україна - ОБСЄ. Згідно із міжнародними домовленостями, з Харківщини планується вивезення всієї кількості небезпечної рідини.

Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю взяли на себе Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

За словами командування частини, це вже друга партія, що буде вивезена з Харківщини. Перша частина «меланжу» була відправлена у грудні минулого року.

Командир військової частини полковник Олександр Ніколаєв наголосив, що протягом першого півріччя 2013 року планується вивезти всі запаси «меланжу» з території Харківської області і необхідні кошти для цього вже виділені.

Як повідомляв УНІАН, «меланж» із Харківської області вивозять на утилізацію до Росії.

Для проведення комплексу заходів з вивезення «меланжу» з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро.

За даними Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, на складах військової частини А-2136 в Шевченківському районі Харківської області станом на початок 2012 року зберігалися такі речовини: меланж (окислювач) – 5154,6 тонн; ракетне паливо -153,5 тонн, у тому числі самін - 108,5 тонн, проніт - 8,3 тонни, гептил - 36,7 тонн.