Металіст і Ньюкасл мають рівні шанси вийти до 1/8 Ліги Європи - Маркевич

Харків. 20 лютого. УНІАН. Головний тренер ФК «Металіст» Мирон Маркевич вважає, що харківський клуб та англійський «Ньюкасл» мають рівні шанси вийти до наступної (1/8) стадії змагань у Лізі Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку точку зору він висловив на прес-конференції, присвяченій зустрічі команд у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи, який у четвер відбудеться в Харкові.

На запитання про те, чи не вважає тренер, що «Ньюкасл», який на виїзді грає гірше ніж удома, при рахунку 0:0 у першому матчі з «Металістом» в Англії практично втратив шанси вийти до наступного етапу змагань, М.Маркевич відповів: «Чому ж? Я і в Англії говорив, що у нас рівні шанси пройти далі. І зараз повторю - у нас рівні шанси пройти далі. Завтрашній матч все покаже».

За словами М.Маркевича, що «Ньюкасл» - гарна і кваліфікована команда, і, принаймні, вважає він, «повинна б бути у першій «десятці» чемпіонату».

«У нас, - додав тренер «Металіста», - була непроста гра в Англії. Відчувалося, що ми не маємо такої ігрової практики, яку б ми хотіли мати. Я гадаю, що завтра буде вже краще».

За словами М.Маркевича, в «Металісті» «гарний настрій», і добре, що «Ньюкасл» прибув основним складом. «Це для нас додатковий стимул. Упевнений, що команда зіграє сильніше, ніж в Англії», - зазначив наставник харківського клубу.

За його словами, «Металіст» сьогодні прагне ще більше збалансувати склад своєї команди, і те, що вона має багато воротарів і менше нападників, лише підштовхує до необхідності залучення нових гравців.

«Мені б хотілося, аби зміни у складі відбулися швидше. Я так гадаю, що нові господарі (у «Металісті в грудні 2012 року змінився власник – УНІАН) зроблять все можливе, щоб ми і нападника купили, і півзахисника, і захисника. Нам потрібно освіжати команду», - сказав М.Маркевич.

На запитання, як команда підготувалася до завтрашнього матчу, М. Маркевич сказав: «Тут усе просто. Ви знаєте, що «Металіст» може сильніше грати. Футболісти повинні вийти і зіграти у свою гру».

Тренер сподівається, що гра у четвер на стадіоні «Металіст» стане насолодою для місцевих уболівальників, які, у свою чергу, вміють створити чудову атмосферу під час гри.

«В Англії була особлива атмосфера, і нам приємно було грати там. Місцеві уболівальники дуже тонко розуміють футбол. Завтра буде чудова атмосфера, і командам буде приємно грати», - сказав М.Маркевич.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА