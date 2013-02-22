На Харківщині виплачено 100% пенсій за лютий - Шурма

Харків. 22 лютого. УНІАН. На Харківщині повністю виплачено пенсії за лютий.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

За його даними, станом на 22 лютого Пенсійний фонд України профінансував виплату пенсій та грошової допомоги 808 тисячам пенсіонерів Харківської області у сумі 1 млрд 191 млн грн.

«Таким чином, фінансування виплати пенсій у Харківській області за лютий 2013 року через поштові відділення та установи банків профінансовано на 100 %», - наголосив І.Шурма.