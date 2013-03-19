В Харківській області планують відкрити філію компанії Shell

Харків. 19 березня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація провадить переговори про створення на території області філії компанії «Шелл».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА Сергія Авершина.

За його словами, відкриття регіонального представництва компанії «Шелл» дасть змогу збільшити податкові надходження до місцевого бюджету.

«Компанія зареєстрована в Києві. Як ви знаєте, місцеві бюджети формуються за рахунок двох основних платежів. Це податок на доходи фізичних осіб і плата за землю. Зараз ми провадимо серйозні переговори з компанією «Шелл» про відкриття у Харкові філії компанії, щоб тут були оформлені співробітники, і прибутковий податок, який вони платять, залишався на території Харківської області. Ми вже досягли певних успіхів у переговорах, це одне із стратегічних питань для нас», - сказав С.Авершин.

Довідка УНІАН. Договір про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобуток» оновлений 1 вересня 2011 року і передбачає проведення пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів на ліцензійних площах загальною площею близько 1300 кв. км. на території Харківської області. Частки «Шелл» і ПАТ «Укргазвидобуток» у цьому проекті становлять 50% кожна. «Шелл» є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння кількох пошукових свердловин. Буріння першої пошукової свердловини Біляївська-400 в рамках проекту розпочалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі Харківської області. Після завершення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати «Шелл» на спільну діяльність можуть досягти $200 млн.

Крім спільної діяльності, «Шелл» залучена до двох інших пошуково-розвідувальних проектів в Україні – на Юзівській та Скіфській площах.

У травні 2012 року «Шелл» було оголошено переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської ділянки. Ділянка розташована на території Донецької та Харківської областей і займає 7886 кв. км. 24 січня 2013 року «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Інвестментс (ІV) Б.В.», ТОВ «Надра Юзівська» та Уряд України підписали угоду про розподіл продукції (СРП) на розвідку, розробку та видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці.

У серпні 2012 року група інвесторів (в т.ч. «Шелл») на чолі з компанією ExxonMobil була обрана переможцем конкурсу на право укладання угоди про розподіл продукції на розробку Скіфської площі на континентальному шельфі Чорного моря.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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