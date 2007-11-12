ХТЗ відкрив гарантійний центр обслуговування техніки з 12-годинним сервісом

Харків. 12 листопада. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» відкрило гарантійний центр обслуговування техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи Гарантійний центр, генеральний директор ХТЗ Олександр КОСОВ зазначив, що це стало знаковою подією для заводу, оскільки вперше за свою 76-річну історію підприємство забезпечує 12-годинний гарантійний сервіс на території України.

За словами керівника, це вигідно вирізняє ХТЗ серед інших промислових підприємств, оскільки вони, як правило, гарантують 24-годинний режим подібного обслуговування.

«Ми вперше вийшли на ринок з бажанням обслуговувати нашого клієнта за 12 годин для того, щоб він, придбавши і ставши власником техніки виробництва ХТЗ, отримував упевненість, що техніка буде працювати. Я гадаю, що ми докладемо зусиль, щоб це виконувалося», - сказав О.КОСОВ.

За його словами, вже сьогодні запровадження 12-годинного гарантійного обслуговування дало свої результати, і ринок починає реагувати на нововведення ХТЗ.

«Вже сьогодні ми маємо певні плюси – нещодавно завершилося проведення тендера в Бєлгородській області Росії на придбання міськими комунальними службами наших машин, і ми посіли лідируючі позицію в рамках тендера лише тому, що в боротьбі з китайським виробником, який виставив нижчу ціну, ми виставили нашу можливість і нашу готовність забезпечити 12-годинний сервіс і в Бєлгороді на нашу техніку, - сказав О.КОСОВ. - Тільки тому ми посіли лідируючу позицію в рамках цього тендеру. Виходячи з цього, ми розуміємо, що шлях вибрано правильний і ми будемо залишатися на ньому і вимагати від себе готовність виконати ті зобов’язання, які ми даємо».

О.КОСОВ зазначив, що у випадку необхідності заміни вузлів або деталей, фахівці заводу використовуватимуть лише оригінальні запчастини виробництва ХТЗ чи партнерів підприємства.

Гарантійний центр на базі ВАТ «ХТЗ» одночасно буду виконувати й роль аналітичного центру, до якого надходитиме інформація про техніку, поставлену за кордон – в Росію, Казахстан, Узбекистан, країни Прибалтики, повідомив гендиректор.

В урочистій церемонії відкриття Гарантійного центру взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. Він вважає, що з упевненістю сказати про те, що завод сьогодні увійшов до нової епохи свого розвитку можна буде лише тоді, як тільки «ветеран» ХТЗ трактор Т-150 буде відправлений на заслужений відпочинок, а його місце одразу ж займуть машини принципово нового покоління. «Це повинна бути епоха якості, епоха вимогливого покупця не лише вітчизняного, але й міжнародного», - сказав губернатор. Він побажав керівництву і всьому трудовому колективу заводу й надалі гідно нести марку флагмана українського тракторобудування.