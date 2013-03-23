Міжнародний аеропорт «Харків» розширив перелік трансферних послуг

Харків. 23 березня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків», спільно з провідними туроператорами «Харківкурорт-сервіс» і «Наталі Турс», надав своїм клієнтам нові трансферні послуги.





Як повідомимляє прес-служба аеропорту, зокрема, послугою безкоштовного трансферу, яка передбачає доставку пасажирів з вказаних міст в Міжнародний аеропорт «Харків» і назад, тепер можуть скористатися жителі Бєлгорода (РФ), Дніпропетровська, Запоріжжя та Полтави.

Трансфери в Міжнародний аеропорт «Харків» виконуються по вівторках і четвергах. Відправлення: із Запоріжжя (від пл. Маяковського) - 5.30; з Дніпропетровська (від будинку цирку) - 7.30; з Полтави (від ТРЦ «Конкорд») - 8.30 (за київським часом); з Бєлгорода (від пам`ятника генералові Лебедю) - 8.30 (за московським часом). Прибуття до аеропорту «Харків»: з Бєлгорода - о 10.00, із Запоріжжя, Дніпропетровська та Полтави - об 11.00 (за київським часом).

Трансфери з аеропорту «Харків» виконуються по вівторках і четвергах від пасажирського терміналу. Відправлення: Бєлгород - 13.30, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава - 16.30 (за київським часом). Час прибуття: Полтава - 19.00, Дніпропетровськ - 20.00, Запоріжжя - 21.00 (за київським часом), Бєлгород - 19.30 (за московським часом).

Зареєструватися і отримати ваучер, що дозволяє скористатися даною послугою, а також отримати докладнішу інформацію про умови її надання можна на сайті аеропорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, в 2005-2012 рр. - президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА