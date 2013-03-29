Україна 31 березня перейде на «літній час»
21:48, 29 березня 2013Харьків
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Стрілки переводять на годину вперед
Харків. 29 березня. УНІАН. В Україні 31 березня 2013 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Запровадження «літнього часу» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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