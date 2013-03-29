Україна 31 березня перейде на «літній час»

Харків. 29 березня. УНІАН. В Україні 31 березня 2013 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Запровадження «літнього часу» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».