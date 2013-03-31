Голова Краснокутської РДА незаконно передав у оренду 469 га землі

Харків. 31 березня. УНІАН. Голова Краснокутської райдержадміністрації Харківської області незаконно передав в оренду 469 га землі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління Олександра Мельника.

За його даними, під час перевірки прокуратура району встановила, що голова райдержадміністрації упродовж 2009-2012 років без проведення торгів передав для ведення товарного сільгоспвиробництва земельні ділянки площею 469 га. Вартість незаконно наданих ділянок - 8,4 млн грн.

У зв’язку з цим районна прокуратура пред’явила позови до Краснокутської РДА та суб’єктів господарюванням про визнання незаконними та скасування відповідних розпоряджень, визнання недійсними договорів оренди землі, скасування їх запису про державну реєстрацію та повернення ділянок у держвласність.