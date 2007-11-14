Наркоторговець отримав 8 років в’язниці

Харків. 14 листопада. УНІАН. До 8 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Київської області, який торгував на Харківщині наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, навесні 2005 р. на території селища Коротич Харківського району співробітники УСБУ затримали двох мешканців Київської області під час продажу понад 45 грамів кокаїну, таблеток психотропної речовини МДМА («екстазі»), а також сильнодіючого лікарського засобу кетамін за 5 тис. доларів.

Одного з них визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних і отруйних речовин в особливо великих розмірах, а також їх незаконне виготовлення, придбання і зберігання без мети збуту, вчинене повторно) та засуджено судом до 8 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника також визнано винним за подібні діяння і засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Вирок винесений Харківським районним судом за кримінальною справою, порушеною за матеріалами Управління СБУ в Харківській області.

Апеляційний суд Харківської області залишив вирок без змін.