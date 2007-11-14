На трасі Харків-Ялта перекинулась маршрутка

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Запорізькій області перекинулась маршрутка: 2 осіб загинуло, 8 травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на автодорозі “Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта”.

Водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц 312Д", рухаючись із Запоріжжя в напрямку смт. Степногірськ, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя зустрічного напрямку руху, де скоїв наїзд на опору дорожніх знаків, з`їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок аварії два пасажири мікроавтобуса загинули, водій та семеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставлено до лікарень.