Добкін: видобуток нетрадиційного газу – екологічно безпечним

09:12, 04 квітня 2013
Харьків
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Особисто переконався у США

Харків. 3 квітня. УНІАН. Видобуток нетрадиційного газу за технологією гідророзриву шару (фрекінг), за якою працюватиме на території Харківської області компанія Shell, не несе екологічної загрози.

Віктор Янукович на церемонії початку буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400», 25 жовтня 2012 р.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому на прес-конференції в Києві запевнив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він підкреслив, що особисто переконався в безпечності цієї технології під час візиту до США на родовище «Barnett Shale» у штаті Техас, де 10 років видобувають сланцевий газ і кількість свердловин перевищує 100 тисяч.

«Я на власні очі бачив побудовані свердловини, які подають газ у систему, у 50 метрах від шкільного стадіону, у 70 м метрах від будинку для престарілих, у 100 метрах від готелю, у 200 м метрах від 120-тисячного спорткомплексу в Далласі. В Харківській області родовища нетрадиційного газу знаходяться за межами населених пунктів, а в Америці його спокійно видобувають прямо в містах. А під чотирма злітно-посадковими смугами Далласького аеропорту, який обслуговує близько 40 млн пасажирів на рік і є четвертим у світі з обсягів перевезень, у 150 метрах одна від одної знаходилося 7 горизонтальних свердловин. У кожній було по 5 гідророзривів», – сказав М.Добкін.

Губернатор також підкреслив, що за оцінками Геологічної служби США, запаси газу на території Юзівського родовища в Харківській і Донецькій областях дорівнюють приблизно 4 трлн куб. м. Запаси газу на Олеському родовищі у Львівській області становлять близько 2,5 трлн куб. м.

За словами М.Добкіна, таким чином Україна за сукупними запасами вуглеводнів стає в один ряд із десятьма провідними державами світу.

«Це дозволить не тільки забезпечити внутрішню потребу держави, але й продавати газ за межі країни. А значить, Україна зможе скласти конкуренцію тим, хто зараз є основними гравцями на цьому ринку. Звідси підвищений інтерес до проведення протестних акцій та залякування населення. Ми не самотні в цьому питанні, те ж саме відбувалося в США – ті, хто був не зацікавлений у появі компаній із додатковими можливостями з продажу газу, влаштовував аналогічні акції та оплачував мітинги», – сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.
24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку не припиняються акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН

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