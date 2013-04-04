Добкін: видобуток нетрадиційного газу – екологічно безпечним

Харків. 3 квітня. УНІАН. Видобуток нетрадиційного газу за технологією гідророзриву шару (фрекінг), за якою працюватиме на території Харківської області компанія Shell, не несе екологічної загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому на прес-конференції в Києві запевнив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він підкреслив, що особисто переконався в безпечності цієї технології під час візиту до США на родовище «Barnett Shale» у штаті Техас, де 10 років видобувають сланцевий газ і кількість свердловин перевищує 100 тисяч.

«Я на власні очі бачив побудовані свердловини, які подають газ у систему, у 50 метрах від шкільного стадіону, у 70 м метрах від будинку для престарілих, у 100 метрах від готелю, у 200 м метрах від 120-тисячного спорткомплексу в Далласі. В Харківській області родовища нетрадиційного газу знаходяться за межами населених пунктів, а в Америці його спокійно видобувають прямо в містах. А під чотирма злітно-посадковими смугами Далласького аеропорту, який обслуговує близько 40 млн пасажирів на рік і є четвертим у світі з обсягів перевезень, у 150 метрах одна від одної знаходилося 7 горизонтальних свердловин. У кожній було по 5 гідророзривів», – сказав М.Добкін.

Губернатор також підкреслив, що за оцінками Геологічної служби США, запаси газу на території Юзівського родовища в Харківській і Донецькій областях дорівнюють приблизно 4 трлн куб. м. Запаси газу на Олеському родовищі у Львівській області становлять близько 2,5 трлн куб. м.

За словами М.Добкіна, таким чином Україна за сукупними запасами вуглеводнів стає в один ряд із десятьма провідними державами світу.

«Це дозволить не тільки забезпечити внутрішню потребу держави, але й продавати газ за межі країни. А значить, Україна зможе скласти конкуренцію тим, хто зараз є основними гравцями на цьому ринку. Звідси підвищений інтерес до проведення протестних акцій та залякування населення. Ми не самотні в цьому питанні, те ж саме відбувалося в США – ті, хто був не зацікавлений у появі компаній із додатковими можливостями з продажу газу, влаштовував аналогічні акції та оплачував мітинги», – сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку не припиняються акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН