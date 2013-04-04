У Харкові пройде фестиваль «Співоча феєрія - 2013»

Харків. 4 квітня. УНІАН. У Харкові з 5 по 7 квітня 2013 року відбудеться II Всеукраїнський відкритий фестиваль хорових колективів технічних навчальних закладів «Співоча феєрія - 2013», що проводиться за підтримки НТУ «ХПІ».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, поділитися своєю творчістю до столиці Слобожанщини приїдуть, зокрема, хори з Києва, Одеси, Дніпропетровська, російського Бєлгорода. У фестивалі також візьмуть участь і колективи харківських вузів.

До складу журі увійдуть заслужені діячі культури і мистецтва, провідні представники хорового і вокального мистецтва України. Як почесний член журі до Харкова приїде професор Борис Тараканов, художній керівник та головний диригент Академічного великого хору Російського державного гуманітарного університету, президент Об`єднаного хорового руху Chorus Inside, відомий також як творець найбільшого безкоштовного нотного інтернет-архіву. В рамках фестивалю «Співоча феєрія» відбудеться творча зустріч Б. Тараканова зі студентами творчих вузів.

Програма фестивалю:

5 квітня (п`ятниця) - Урочисте відкриття фестивалю. Співають лауреати «Співочої феєрії - 2011» Хор студентів Харківського національного університету ім. В.Каразіна та Народного камерного хору ім. Олександра Петросяна НТУ «ХПІ» (Палац студентів НТУ «ХПІ», вул. Пушкінська 79/1, 18.00.). Вхід вільний.

6 квітня (субота) - Конкурсні виступи колективів-учасників (Електротехнічний корпус, НТУ «ХПІ», аудиторія №1, вул. Фрунзе 21, 15.00). Вхід вільний.

7 квітня (неділя) - Закриття фестивалю: нагородження переможців, виступ лауреатів фестивалю, а також академічного хору Харківської обласної філармонії ім. В.Палкіна (Органний зал при Свято-Успенському Соборі, вул. Університетська, 11. 15.00). Вхід - 30 грн.