До Харкова прибув віце-прем'єр Костянтин Грищенко

Харків. 5 квітня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко прибув на Харківщину з робочим візитом.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, сьогодні віце-прем`єр-міністр відвідає низку об`єктів в регіоні,

Зокрема, К.Грищенко ознайомиться з роботою дитячого лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» та Центральної диспетчерської екстреної медичної допомоги, зустрінеться зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також проведе дві наради - з питань підготовки IT-фахівців і щодо перспектив розвитку культурно-гуманітарної сфери в Харківській області.

Також у ході робочого візиту віце-прем`єр-міністр зустрінеться з представниками ЗМІ.