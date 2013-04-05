Немилостивий пояснив, чому покидає фракцію «Батьківщини»

Харків. 5 квітня. УНІАН. Народний депутат Віталій Немилостивий не збирається вступати у фракцію Партії регіонів та залишиться позафракційним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я ухвалив рішення – і воно тільки моє: я буду позафракційним депутатом. Я не збираюся вступати до фракції Партії регіонів і ставати частиною провладної більшості в парламенті. Я не складу свій мандат, тому що не збираюся зраджувати виборців ОО «Батьківщина». Я далі у Верховній Раді буду виконувати всі ті обіцянки, які я давав як член Об’єднаної опозиції», - заявив В.Немилостивий.

Він пояснив, що його рішення покинути фракцію «Батьківщина» було не спонтанним, а формувалося протягом кількох місяців. За словами В.Немилостивого, причиною є те, що депутати-опозиціонери займаються політичними провокаціями і не здатні запропонувати конструктивного вирішення проблем.

«Але що робить в цей час опозиція? Вона повсякчас блокує трибуну парламенту, збурює народ на повстання, а сама не пропонує жодного конструктивного рішення. Та останньою краплею для мене стала провокація, яку вчинили молодики під час мирного протесту за проведення виборів Київського мера у червні. І основне навіть, не те, що стався напад на жінок. А те, що лідери опозиції не взяли на себе відповідальність за цей вчинок. Вони, навпаки, закликають і надалі виходити на мітинги. А для чого? Щоб провокувати сутички та розбій, агресивно закликаючи змінити владу в країні?!», - пише депутат.

В.Немилостивий відкинув звинувачення на свою адресу у зрадництві та запевнив, що й надалі продовжить виконувати свої передвиборчі зобов’язання.

«Я - не зрадник. Тому що я не зрадив виборця і лозунги, з якими йшла Об’єднана опозиція працювати в парламенті: я лише вийшов із фракції на знак протесту проти дій лідерів опозиції, які підтримують всілякі ганебні провокації проти власного народу. Я проти насилля та розрухи у й без того бідній країні. Я вірю в те, що розумні люди зрозуміють мене і підтримають», - заявив депутат.

«Я й надалі буду підтримувати вступ України до Європейського Союзу, реалізовувати свої соціальні законопроекти, і далі буду захищати інтереси українського виробника, буду боротися за те, аби вийшли на свободу політичні в’язні (Юлія Тимошенко, Юрій Луценко) та мали змогу повернутися додому всі ті, хто перебуває зараз за межами України через політичні переслідування», - зазначив В.Немилостивий.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня голова Верховної ради України Володимир Рибак заявив, що Роман Стаднійчук, Ігор Скосар, В.Немилостивий та Олег Канівець написали заяви про вихід із фракції «Батьківщина».

Пізніше голова фракції Арсеній Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара та В.Немилостивого про те, що вони залишаються у фракції.

Того ж дня сам В.Немилостивий пообіцяв вийти із фракції «Батьківщини», коли парламент поновить нормальну роботу, і зазначив, що буде позафракційним.