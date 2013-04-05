У Харкові відкрито інформаційно-виставковий центр «Бузок»

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові відкрито сучасний інформаційно-виставковий центр «Бузок».

В урочистому відкритті взяли участь віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова обласної ради Сергій Чернов та начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

«Приємно, коли і обласна, і міська влада підтримують мистецтво, у самому серці міста створюють галерею, в якій можна ознайомитися як з постійно діючою колекцією, творами художників, які тут живуть і творять, так і з роботами тих авторів, яких будуть запрошувати, щоб показати їхнє мистецтво харків’янам», - зазначив К.Грищенко.

В.Маренич подякувала керівництву області за організаційну та фінансову підтримку у справі створення інформаційно-виставкового центру.

«Без належної підтримки обласної влади, напевно, не з’явилася б сама ідея створення такого потужного центру. Ми дуже дякуємо за це. Без підтримки депутатського корпусу та голови облради Сергія Чернова не були б виділені кошти на обладнання галереї всім найсучаснішим, що є на сьогоднішній день в Україні. Ми можемо цим пишатися. Особлива подяка, звичайно, Михайлу Добкіну за ідею, без якої цей центр взагалі не було б внесено на мистецьку мапу Слобожанщини, і поетичну назву нашого центру – «Бузок»», – сказала В.Маренич.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, після реконструкції в інформаційно-виставковому центрі було встановлене сучасне потужне обладнання, що надає можливості для проведення різноманітних заходів: виставок як українських, так і іноземних митців, презентацій, прес-конференцій. Також у галереї передбачається проведення майстер-класів з живопису, графіки, прикладного мистецтва та інших видів творчості для дітей різних вікових категорій.

Діяльність центру розпочинає виставка картин «Родина», автори якої є представниками однієї сімейної династії Норазян – Моргулян. Це подружжя Вачаган Норазян та Євгенія Моргулян, а також їхня дочка Марія Норазян з чоловіком Іллею Павловим.

На честь відкриття галереї «Бузок» народний художник України, голова Харківської обласної Спілки художників України Віктор Ковтун передав у дарунок картину «Харківський бузок», яка прикрасить центр.

Довідка. В 2012 році для реалізації виставкових заходів розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації приміщення галереї за адресою вул. Сумська, 25 були передані з балансу КП «Знахідка» на баланс КП «Регіональний інформаційний центр», що підпорядкований управлінню у справах преси та інформації. Виставкова площа центру – 200 м. кв.