Президент помилував Луценка

Харків. 7 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шести засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

Відповідні пропозиції главі держави внесла Комісія при Президентові України у питаннях помилування, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Прес-служба нагадує, що за ініціативою Президента в Україні відбувається реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства, спрямоване на гуманізацію правових норм та зменшення кількості осіб, що утримуються під вартою.

Раніше з проханням про помилування Ю.Луценка до Президента України звернулася Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Також щодо помилування колишнього міністра внутрішніх справ до глави держави звернулася Наглядова місія Європейського парламенту у складі Пета Кокса та Александра Кваснєвського.

Зазначається, що це звернення Наглядової місії Європейського парламенту до Президента підтримала дружина Ю.Луценка Ірина Луценко. «Щиро вдячна Президенту Коксу та Президенту Кваснєвському, та підтримую їх у гуманітарній місії відносно мого чоловіка», - зазначила вона.

До Президента України також надійшло звернення Г.Філіпчука з проханням про його помилування.

У відповідному Указі Президента від 7 квітня 2013 року, розміщеному на офіційному сайті глави держави, зокрема, зазначається: «Розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особу засуджених, їх стан здоров`я, поведінку і ставлення до праці до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданого збитку, думку органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо доцільності помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановляю помилувати:

1. Вікуліна Сергія Олександровича, 1958 року народження, засудженого вироком Джанкойського міськрайонного суду Автономної республіки Крим від 3 лютого 2006 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

2. Восканян Ірину Борисівну, 1974 року народження, засуджену вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16 квітня 2004 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

3. Луценка Юрія Віталійовича, 1964 року народження, засудженого вироком Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2012 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

4. Могильовцева Дмитра Петровича, 1981 року народження, засудженого вироком Болградського районного суду Одеської області від 21 листопада 2011 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

5. Рясенця Олександра Сергійовича, 1982 року народження, засудженого вироком Овруцького районного суду Житомирської області від 1 лютого 2011 року, - звільнити від відбування покарання.

6. Філіпчука Георгія Георгійовича, 1950 року народження, засудженого вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 5 квітня 2012 року, - звільнити від призначених судом основного та додаткових покарань.

Указ набирає чинності з дня його підписання».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року.

Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув`язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини. Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає часткову задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків із 643 до 609 тис. грн.

Г.Філіпчук 5 квітня 2012 року був засуджений Солом’янським районним судом Києва до 3 років позбавлення волі у справі про перевищення влади і службових повноважень.

Суд також постановив стягнути з Г.Філіпчука на користь держави 1 млн 433 тис 477,6 гривень заподіяних збитків.

Засуджений збитки державі відшкодував.

21 червня 2012 року Апеляційний суд Києва замінив призначене Г.Філіпчуку Солом’янським районним судом Києва покарання на 2 роки позбавлення волі умовно.