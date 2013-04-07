Симпатики Тимошенко привітали екс-прем’єра зі святом Благовіщення
12:40, 07 квітня 2013Харьків
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Засуджена відгукнулася
Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харкові перед ЦКЛ «Укрзалізниця» близько 10 прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та народний депутат України Арсен Аваков привітали екс-прем’єра зі святом Благовіщення.
Як передає кореспондент УНІАН, депутат та прихильники Ю.Тимошенко близько 12.25 прокричали: «Юля, ми з тобою!», «Юлі - волю!», «Луценко на свободі!».
У відповідь Ю.Тимошенко у прочинене вікно своєї палати помахала своїм прихильникам білим папірцем.
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