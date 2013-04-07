У понеділок на сході можливі дощі

Харків. 7 квітня. УНІАН. Завтра, 8 квітня, в Україні збережеться дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях дощі, місцями сильні; в Одеській та Миколаївській областях вночі, в Дніпропетровській та Харківській областях вдень місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, в центральних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі та вдень 2-7° морозу; у південній частині, східних областях та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.