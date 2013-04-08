Тимошенко повинна з’явитися до суду в Харкові – прокурор Тюрін

Харків. 8 квітня. УНІАН. Засуджена Юлія Тимошенко, яка підозрюється у справі щодо незаконної діяльності корпорації ЄЕСУ, може бути доставлена на засідання суду 12 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це сказав прокурор області Геннадій Тюрін за підсумками наради щодо актуальних питань діяльності органів прокуратури області в умовах дії нового КПК, відповідаючи на запитання кореспондента газети «Слобідський край».

«З моєї точки зору вона (Ю. Тимошенко - УНІАН) повинна з’явитися до суду, інакше суд уже більше року не може розпочати слухання справи по суті, адже за відсутності підсудної особи, така процедура не передбачена чинним законодавством», - сказав Г.Тюрін.

За його словами, штучне затягування цієї кримінальної справи збоку Ю.Тимошенко є безпрецедентним.

«Тим паче, що сьогодні вона вже заявляє про своє бажання брати участь у судових засіданнях, зокрема, в допиті свідка Гайдука у справі організації вбивства Є. Щербаня. Тому, я вважаю, що в участі у засіданні Київського суду м. Харкова вона має бути зацікавленою не менше, зокрема і в тому, щоб суд почув її доводи. Адже адвокати Ю. Тимошенко на сьогодні лише поширюють неправдиву інформацію про неіснуюче рішення Верховного суду України щодо начебто закриття кримінальних справ проти своєї підзахисної. Оскільки ця інформація є вимислом і немає під собою жодного підґрунтя, то можна робити висновки про відсутність юридичних аргументів захисту. Саме тому її участь, її відповіді на запитання суду і прокурорів щодо її ж діяльності на посаді керівника корпорації ЄЕСУ дадуть можливість і суддям, і громадськості зробити певні висновки», - сказав прокурор області.

Г.Тюрін також зазначив, що в сторони державного обвинувачення за подальшої відсутності волі підсудної відповідати згідно з вимогами закону за інкриміновані злочини, або ж доводити свою непричетність, завжди є право заявити клопотання про її примусову доставку.