Приватні кафе і магазини перевірять

Харків. 15 листопада. УНІАН. Багато приватних об`єктів торгівлі, що знаходяться у дворах або на перших поверхах житлових будинків Харкова, не мають договорів на вивіз твердих побутових відходів і використовують сміттєві контейнери, призначені для збору сміття від житлових будинків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, на ці факти звернув увагу радник Харківського міського голови з питань ЖКГ Роман НЕХОРОШКОВ сьогодні під час об`їзду деяких об`єктів Київського району міста.

«Виходить, що приватні кафе і магазини не мають своїх контейнерів і використовують наші, комунальні, контейнери. Це означає, що жителі сплачують за них цю послугу. Це неприпустимо. Ми маємо намір залучити санстанцію – щоб провести перевірку всіх об`єктів сфери послуг на предмет наявності контейнерів і наявності договорів на вивіз ТПВ», - сказав Р.НЕХОРОШКОВ.