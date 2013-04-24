Аеропорт «Харків» збільшив перевезення пасажирів на 46%

Харків. 24 квітня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» у січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив обсяги пасажирських перевезень на 46% - до 106,6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МА «Харків».

У січні-березні аеропорт обслужив 943 вильоту - на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (891 рейс). Кількість обслугованих міжнародних вильотів збільшилася на 9% - до 583 рейсів, кількість внутрішніх вильотів збільшилася на 1% - 360 рейсів. У I кварталі послугами міжнародних перевезень скористалися 89,1 тис. пасажирів, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року, внутрішніх - 17,5 тис., що на 4% менше минулого року.

У березні було виконано 315 вильотів - на 2% більше, ніж у березні минулого року, з них 196 міжнародних (+ 4%) і 119 внутрішніх (-2%).

У березні обсяг пасажиропотоку збільшився на 34% і склав 36,8 тис. осіб. Послугами внутрішніх вильотів скористалися 5500 пасажирів, тоді як послугами міжнародних - 31,4 тис. осіб (майже в 6 разів більше).

Порівняно з березнем минулого року обсяг пасажироперевезень на внутрішніх рейсах знизився на 33%, а на міжнародних зріс на 62%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів і обслужив 5161 рейс - на 29% більше, ніж роком раніше.

У 2013 році аеропорт «Харків» планує збыльшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

На знімках: Міжнародний аеропорт «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА