Підприємці пікетують міськраду

Харків. 21 листопада. УНІАН. Близько двох тисяч пікетувальників, які зібралися під стінами Харківської міськради, вимагають припинити утиски малого бізнесу з боку влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, люди з плакатами стоять з 9-ї ранку біля входу у міську раду, де в ці хвилини розпочалася сесія, і намагаються звернути увагу депутатів на свої проблеми.

Серед учасників акції, зокрема, працівники хлібозаводу «Салтівський», підприємства «Преса-Харків», представники профспілки працівників цифрових комунікацій. До порядку денного сесії міськради внесені питання, які так чи інакше торкаються діяльності цих підприємств.

Пікетувальники заявляють, що їхня акція не має політичного забарвлення, а є реакцією трудових колективів підприємств на «незаконні дії міської влади».

Вони тримають плакати з вимогами відставки керівників Харкова, припинення рейдерських атак на підприємство «Преса-Харків», висловлюють претензії до рішень міської ради стосовно земельних питань тощо.

Очікується, що на сесії будуть оприлюднені заяви учасників пікетування.